Paulinho cita potenciais novas lideranças e importância de conhecer a cultura corintiana

O Corinthians se despediu de outra referência no atual elenco nesta quarta-feira: o volante Paulinho. O jogador citou quem pode assumir o papel de liderança a partir de agora.

"Eu falei muito com o Raniele ontem que ele tem o perfil do Corinthians. Ele sabe a cultura corintiana e ele tem tudo para ser uma grande liderança dentro de campo", iniciou.

"Dentro de um grupo, pode se formar vários, mas na minha análise de liderança, eu vejo o Raniele, Garro é um cara que pode trabalhar par ter uma liderança, tem o Fagner que é uma referência dentro do campo. Eu sempre falei que o Fagner é uma liderança da forma que ele vive a vida, vive o futebol. Ele tem o jeito dele de liderança. Se você pegar dentro do elenco, Carlos Miguel. Tem jogadores com capacidade e potencial para ser liderança dentro da equipe. Quando eu falo que ciclos se encerram, lideranças também surgem, isso é normal, mas não tem que ser forçado", acrescentou.

Com duas passagens pelo Timão, Paulinho também citou a importância de conhecer a cultura corintiana, algo que ele não encontrou em outro lugar.

"O ser Corinthians é você entender como eu falei agora pouco a pessoa que arruma a sua cama, a pessoa que cozinha para você, as pessoas que preparam tudo para você somente treinar e jogar. Uma das partidas eu falei assim dentro do vestiário: 'No Corinthians, pelo menos eu nunca vi, a exigência dos torcedores por craques, exigiram sempre a vontade, a garra, a determinação e ter o amor pelo clube'. Essa cultura corintiana que eu falo, só aqui tem, já passei em outros lugares, outros clubes, Seleção Brasileira. Nunca vi nada igual", finalizou.

Com contrato até o fim de junho, Paulinho não chegou a um acordo com a diretoria para estender o vínculo. Vindo de duas lesões no ligamento do joelho, o volante era visto como referência no vestiário, mas não vinha rendendo dentro do campo.

Ídolo do Corinthians, o jogador disputou 219 jogos, com 40 gols, somando as duas passagens, sendo o momento mais marcante o tento contra o Vasco, na Libertadores 2012. Ele, ainda, conquistou quatro títulos: um Mundial (2012), um torneio continental (2012), um Brasileiro (2011) e um Paulistão (2013).