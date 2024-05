Palmeiras x San Lorenzo: veja informações e prováveis escalações do jogo da Libertadores

O Palmeiras enfrenta o San Lorenzo na noite desta quinta-feira em duelo da sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

A partida em questão marca a despedida do atacante Endrick do Palmeiras. Depois disso, o camisa 9 se apresenta à Seleção Brasileira no dia 3 de junho para dois amistosos e para a disputa da Copa América. Depois disso, ele segue viagem à Espanha para se apresentar ao Real Madrid.

O Palmeiras terá um desfalque certo: o do atacante Bruno Rodrigues. O camisa 11 do Verdão passou por cirurgia no joelho esquerdo após rompimento do tendão patelar e iniciou o tratamento sob cuidado dos profissionais do clube.

Já o atacante Dudu vive a expectativa de retornar aos gramados. O camisa 7 está recuperado de cirurgia no joelho direito e pode ser novidade para o técnico Abel Ferreira. Ele vem treinando normalmente e está em fase final de transição física. O ídolo do Verdão vem desfalcando o time desde o fim de agosto de 2023.

O Verdão já está garantido nas oitavas de final da Libertadores, com 13 pontos, e na liderança do Grupo F. A equipe ainda tem o objetivo de concluir a fase de grupos como a melhor campanha. Atualmente, está atrás apenas do Atlético-MG, que tem 15 pontos. Portanto, uma vitória garante o primeiro lugar geral para o Alviverde.

A outra vaga da chave é disputada por San Lorenzo, Liverpool-URU e Independiente del Valle. O San Lorenzo está na frente nesse briga já que ocupa a segunda posição, com sete pontos. Os demais somam quatro cada um.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X SAN LORENZO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 30 de maio de 2024 (quinta-feira)



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Felipe González (CHI)



Assistentes: Cláudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)



VAR: Fernando Vejar (CHI)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez (Luan) e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Lázaro, Estêvão e Endrick.



Técnico: Abel Ferreira

SAN LORENZO: Altamirano; Agustín Giay, Jhohan Romaña, Gastón Campi e Gonzalo Luján; Eric Remedi, Elian Irala, Alexis Cuello e Leguizamón; Malcom Braida e Adam Bareiro.



Técnico: Leandro Romagnoli