Palmeiras x América-MG: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão sub-20

O Palmeiras recebe o América-MG nesta quarta-feira em duelo da nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola às 15 horas (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).

Onde assistir

O duelo entre Palmeiras x América-MG terá transmissão da TV Palmeiras, no Youtube.

Prováveis escalações

PALMEIRAS: Devid; Gilberto, Vitor Reis, Benedetti e Arthur; Coutinho, Patrick e Allan, Thalys, Edney e Riquelme Fillipe (Luighi).



Técnico: Lucas Andrade

AMÉRICA-MG: Carlão; Caio Maciel, Samuel Bastos, Rafa Barcelos e Paulinho; Kauã Diniz, Henrique Braga e Yago Souza; Thauan Willians, Karlos Samuel e Jhonnatan.



Técnico: Mairon César

Situação na tabela e últimos jogos

O Palmeiras lidera a competição com 21 pontos conquistados em oito jogos. Na última rodada, as Crias da Academia golearam o Bahia, fora de casa, por 6 a 0. Nessa ocasião, as equipes disputaram 27 minutos do primeiro tempo na quarta-feira e o restante do jogo na quinta-feira. A partida precisou dessa interrupção devido às fortes chivas em Pituaçu.

Do outro lado, o América-MG tem nove pontos e ocupa a a 13ª colocação. O time mineiro vem de um empate por 1 a 1 contra o Flamengo, fora de casa.

Arbitragem

O trio de arbitragem de Palmeiras x AMérica-MG será composto pelo árbitro Gabriel Henrique Meira Bispo (SP) e pelos assistentes Ítalo Magno de Paula Andrade (SP) e Denis Matheus Afonso Ferreira (SP)