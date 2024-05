Palmeiras recebe pagamento da WTorre por uso do Allianz Parque pela primeira vez após longo período

A briga entre Palmeiras e WTorre ganhou novo capítulo nesta quarta-feira, dessa vez, positivo. A empresa depositou na conta do clube mais de R$ 4 milhões, valor referente aos meses de março e abril pelo uso do Allianz Parque. Esse foi o primeiro pagamento feito desde 2015. A informação foi divulgada pelo Uol.

O clube espera receber mais R$ 2 milhões por mês em média pela exploração do estádio pela empresa. Esse valor, no entanto, pode variar de acordo com a quantidade de eventos no Allianz Parque.

O Palmeiras cobra R$ 160 milhões da WTorre na Justiça, mas, no seu balanço de 2023, aponta que tem R$ 121 milhões a receber da construtora. O clube também admite que deve cerca de R$ 40 milhões para a empresa.

De acordo com o Palmeiras, a Real Arenas, empresa da WTorre criada para gestão do Allianz, havia efetuado apenas os repasses referentes aos primeiros sete meses desde a inauguração do Allianz Parque, que aconteceu em 19 de novembro de 2014. A WTorre contesta o valor da dívida e entende que existem créditos e débitos de ambos os lados.

Em 2023, a pedido do Palmeiras, a polícia instaurou um inquérito contra a WTorre por causa dessa dívida, que era de R$ 128 milhões, na ocasião, para que sejam apurados possíveis delitos de apropriação indébita e associação criminosa por parte da empresa.

No início do ano, Palmeiras e WTorre tiveram um conflito por conta da manutenção do gramado do Allianz Parque. O Verdão chegou a mandar dois jogos do Paulistão no local e depois disso, deixou de mandar jogos lá devido às más condições do gramado. A reforma durou pouco mais de um mês e tirou o Verdão de casa nesse período. Com isso, a equipe mandou seus jogos na Arena Barueri.