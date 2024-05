Messi marca, mas Inter Miami perde em casa para o Atlanta United pela MLS

O Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Suárez, perdeu para o Atlanta United por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Lockhart, pela 17ª rodada da MLS. O craque argentino marcou o único gol dos donos da casa, enquanto Lobzhanidze (2x) e Thiaré construíram o resultado para os visitantes.

Mesmo com a derrota, o Inter Miami permaneceu na liderança da Conferência Leste da MLS com 34 pontos conquistados. O Atlanta United é o 12º colocado da mesma chave com 16 unidades.

O time de Messi volta a campo neste sábado, contra o St. Louis, pela MLS. O Atlanta encara o Charlotte, no domingo, pela mesma competição.

GOLAZO del capitán para acercarnos en el marcador ??#VamosMiami! pic.twitter.com/4nyf4Gc26o ? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 30, 2024

Após um primeiro tempo equilibrado, o Atlanta surpreendeu e abriu o placar na reta final do primeiro tempo. Aos 44 minutos, Lobzhanidze disparou para o ataque com espaço e acertou lindo chute colocado no ângulo, marcando um golaço para a equipe visitante.

E Lobzhanidze voltou a marcar no início da segunda etapa, aos 14 minutos. Com espaço mais uma vez, ele conduziu a bola pela intermediária, cortou para o pé esquerdo e finalizou no cantinho para ampliar o marcador a favor do Atlanta.

Messi decidiu aparecer três minutos após os visitantes marcarem pela segunda vez. O argentino recebeu de Busquets e bateu de esquerda de fora da área, diminuindo o placar.

Contudo, aos 28 minutos, o Atlanta voltou a balançar as redes. Thiaré recebeu assistência de Wiley e marcou o terceiro e último gol dos visitantes, dando números finais ao duelo.