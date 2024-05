Mbappé vive impasse com o Paris Saint-Germain por salários não pagos

A temporada do Paris Saint-Germain acabou e o ciclo de Mbappé na capital francesa também. No último fim de semana, a equipe parisiense venceu a Copa da França em cima do Lyon, em um duelo que marcou o último jogo do craque de 25 anos com a camisa do PSG. Após a partida, Mbappé foi muito saudado pelos companheiros em uma despedida amigável, porém, na prática a realidade é outra. O clube francês não pagou os salários de abril do jogador, que entrou com advogados na justiça para receber a quantia.

Segundo o jornal francês L'Equipe, o Paris Saint-Germain bloqueou o salário de Mbappé referente ao mês de abril, além de não ter pago um bônus de fevereiro equivalente a quantia de 80 milhões de euros.

A atitude do clube francês foi vista como uma espécie de vingança, por Mbappé não ter renovado com o PSG nesta metade do ano. Outro fator importante foi que, mesmo sendo um dos jogadores mais valiosos do mundo, o jogador de 25 anos vai deixar a equipe parisienses de graça, por conta do fim do contrato.

Pelo Paris Saint-Germain, Mbappé disputou 308 partidas, marcou 256 gols e deu 108 assistências. Foram 15 títulos conquistados: seis vezes campeão do Campeonatos Francês, quatro Copas da França, duas Taças da Liga da França e três Supercopas da França.

O próximo destino de Mbappé deve ser o Real Madrid, que irá anunciá-lo nos próximos dias. Os advogados do atacante esperam que o imbróglio com o PSG não atrapalhe na transferência do jogador para o clube espanhol.