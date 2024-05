Marta destaca importância de público em treino aberto da Seleção Brasileira feminina

A Seleção Brasileira feminina realizou nesta quarta-feira, em Recife, o segundo treino da preparação para os amistosos contra a Jamaica. A atividade, aberta ao público, contou com a presença de 1400 pessoas, e Marta, umas das atletas mais aguardadas, destacou a importância da torcida, enfatizando também a oportunidade de ir ao Nordeste.

"A Seleção Feminina teve poucas oportunidades até agora de jogar no Nordeste. Eu tenho lembranças de jogos no Nordeste, e sempre houve esse calor humano. Precisamos aproveitar isso, porque é uma parte do nosso país que é muito calorosa, com pessoas que jogam junto com a gente, e temos que aproveitar esse momento ao máximo para levar essa energia nos últimos dois jogos antes da lista final para as Olimpíadas", afirmou Marta.

Mais um dia de treinos concluído por aqui! Vamos com tudo para o primeiro amistoso contra a Jamaica! ??? ? Lívia Villas Boas / CBF pic.twitter.com/e7ib0sycmm ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) May 30, 2024

Além de Marta, a lateral Antônia, natural do Rio Grande do Norte, também destacou a emoção de estar com a Seleção no Nordeste.

"Estar aqui é uma emoção diferente, porque quando eu saí daqui, foi para buscar os meus sonhos. E hoje eu estou voltando e realizando eles. Então é uma emoção muito grande estar no Nordeste outra vez, vestir essa camisa, poder ter o apoio da torcida e da minha família, um sentimento muito especial para mim e que me faz querer crescer cada vez mais", disse Antônia.

Os amistosos contra a Jamaica são preparatórios para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. O primeiro duelo acontece neste sábado, na Arena Pernambuco, em Recife, e o segundo ocorre na próxima terça-feira, na Fonte Nova, em Salvador.

"Tenho certeza de que já estamos começando com o pé direito. Me emociona demais viver isso e estou aguardando a turma de Alagoas também vir nos prestigiar no jogo de sábado", completou Marta.