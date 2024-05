Luis Guilherme exalta parceria com Endrick desde a base e deseja sucesso à joia após saída do Palmeiras

O atacante Endrick irá disputar seu último jogo pelo Palmeiras nesta quinta-feira, quando enfrenta o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O meia Luis Guilherme cultiva longa amizade com o camisa 9 do Verdão desde as categorias de base.

No clima de despedida, Luis exaltou a parceria com Endrick, que está em ação desde 2017, quando atuavam juntos pelo sub-11, e desejou sucesso ao companheiro que trilhará sua carreira no Real Madrid, a partir de julho.

"Aproveitando cada momento com ele. É um cara que eu tenho amizade já tem sete anos e, quando eu cheguei, ele foi um dos primeiros caras que me deu todo suporte, todo o carinho, não só comigo, mas com meus pais também. Então, é agradecer pela amizade. Vou estar na torcida por ele. Ele vai estar realizando grandes sonhos, não só dele, mas também da família", declarou Luis Guilherme.

A dupla terá chance de atuar junta pela última vez com a camisa do Palmeiras. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Entre outros títulos conquistados na base, Luis Guilherme e Endrick faturaram a primeira Copinha do clube, em 2022.

No ano seguinte, o camisa 31 também levantou mais uma taça, enquanto Endrick já estava integrado ao profissional, e não participou da disputa. Pouco depois disso, Luis Guilherme fez sua estreia no time de Abel Ferreira. O meia relembrou o processo, quando recebeu apoio de Endrick.

"Estamos todos aqui na torcida por ele. Espero que possa ter sucesso ao longo da carreira dele, que eu vou estar sempre na torcida. E mais uma vez só agradecer pela amizade dele. Quando cheguei ao Palmeiras e quando cheguei ao profissional também, ele me deu todo suporte, então, todo sucesso do mundo para ele", seguiu.