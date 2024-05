Lucas valoriza 'pombo sem asa' de Luciano em vitória do São Paulo

O atacante Lucas destacou o golaço de Luciano após a vitória do São Paulo contra o Talleres, pela Libertadores.

O que aconteceu

O camisa 7 exaltou o chutaço do companheiro, que decretou a vitória por 2 a 0: "Pombo sem asa". Luciano aplicou uma caneta no adversário e bateu colocado, encobrindo o goleiro, para ampliar no Morumbis.

Autor do primeiro gol, de pênalti, Lucas também comemorou a segunda chance que teve. Ele chegou a desperdiçar a penalidade, mas a cobrança voltou porque o goleiro adversário se adiantou, e o são-paulino converteu.

O São Paulo venceu o confronto direto e classificou em primeiro do grupo. Com isso, o Tricolor paulista decidirá o segundo confronto das oitavas em casa.

Papai do céu me abençoou dando mais uma oportunidade [no pênalti], pude converter. Muito feliz de ajudar com mais um gol, depois Luciano acertou um pombo sem asa com toda a sua qualidade, belíssimo gol. Vitória para comemorar e depois descansar que já temos uma pedreira no domingo. Lucas , ao Paramount+