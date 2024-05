Jornal: City quer Bruno Guimarães e Newcastle define preço pelo brasileiro

O volante brasileiro Bruno Guimarães foi um dos destaques do Newcastle na temporada e é alvo do Manchester City na janela de transferências.

O que aconteceu

O meio-campista foi um dos destaques da equipe na temporada e voltou a despertar o interesse dos atuais tetracampeões ingleses.

O Newcastle não conseguiu classificação para competições europeias na próxima temporada e se vê obrigado a vender peças importantes do elenco para equilibrar as contas.

Bruno Guimarães tem multa rescisória fixada em 115 milhões de euros - R$646 milhões - mas o Newcastle já admite negociar o jogador por 80 milhões de euros - R$450 mi.

O City volta a consultar o brasileiro para ser sombra do espanhol Rodri, considerado o melhor volante do mundo.

Além da equipe de Guardiola, Liverpool, Arsenal e PSG demonstraram interesse em Bruno Guimarães na última janela.

Apesar de ser considerado intocável pelo treinador, a diretoria do Newcastle vê em Bruno uma boa oportunidade de saudar as dívidas do clube.

Além de Bruno Guimarães, o atacante sueco Alexander Isak é um dos cotados para sair e deve receber sondagens. Isak foi o terceiro na artilharia do Campeonato Inglês, com 21 gols.

As informações são do jornal espanhol 'As'