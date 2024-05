Jogo do São Paulo hoje: horário e onde assistir ao vivo

Do UOL, em São Paulo

O São Paulo recebe o Talleres hoje (29), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo será transmitido ao vivo pela TV Globo (SP, PR, GO, MS, MT, TO, BA, CE, MA, PE e DF) e Paramount+ (streaming).

O duelo é decisivo e vale a liderança do Grupo B. O São Paulo precisa de uma vitória simples para ultrapassar os argentinos, que estão na liderança com três pontos a mais que o Tricolor, mas perderiam no saldo de gols. Os dois times estão classificados.

Um empate basta para o Talleres terminar a fase de grupos na ponta. A equipe de Wálter Ribonetto espera manter o bom momento atuando no Brasil. Os argentinos estão invictos há 17 jogos.

São Paulo x Talleres -- Copa Libertadores

Data e hora: 29 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Transmissão: Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming).