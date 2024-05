João do Pulo estampa medalha do Troféu Brasil de atletismo

O ídolo do atletismo brasileiro João Carlos de Oliveira, João do Pulo, estampará a medalha do 43º Troféu Brasil de atletismo, que será realizado de 27 a 30 de junho, na pista do Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, a última oportunidade de obtenção de índices olímpicos para os Jogos de Paris-2024. O layout da medalha especial foi revelado nesta quarta-feira.

A escolha é uma homenagem neste ano olímpico, tão importante no calendário do atletismo, que marca também os 70 anos do nascimento (1954) e os 25 anos da morte (1999) de João do Pulo, astro do atletismo brasileiro.

A história do atleta é impressionante. Conquistou duas medalhas olímpicas no salto triplo (Montreal-1976 e Moscou-1980), foi recordista mundial no Pan da Cidade do México, um talento cercado de glórias e fatalidades como o da desconfiança do resultado nos Jogos Olímpicos de Moscou e a amputação da perna após acidente de carro.

"Pela primeira vez, em sua 43ª edição, a medalha do Troféu Brasil trará uma homenagem a um grande nome do atletismo brasileiro e mundial. Neste ano, que marca os 25 anos da partida do João do Pulo e em que ele completaria 70 anos de vida, não poderia haver uma escolha diferente para esta homenagem", explica Maiara Dias Batista, que responde pelo Departamento de Comunicação e Marketing da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que cuida do projeto de confecção da medalha.

Em 1975, João do Pulo simplesmente AMASSAVA o recorde mundial do Salto Triplo nos Jogos Pan-Americanos do México. O salto de 17.89m colocou o nome de João pra sempre na história do esporte ??? pic.twitter.com/XFTDXrVRhb ? Confederação Brasileira de Atletismo (@bra_atletismo) May 23, 2024

O recorde mundial de João do Pulo (17,89m) já foi lembrado durante a realização do Ibero-Americano de atletismo, em uma ação promovida no estádio do Centro de Treinamento Olímpico da Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, em maio. Um tapete com uma régua indicando a medida do recorde mundial quebrado no Pan da Cidade do México, em 1975, foi estendido ao lado de um totem de João do Pulo, para que o público e todos os jovens atletas pudessem dimensionar o tamanho da conquista.

A Prefeitura de Pindamonhangaba (SP), por meio das Secretarias de Esporte e Lazer e da Mulher, Família e Direitos Humanos, promoveu a Semana João do Pulo dentro das atividades do mês da Consciência e Igualdade, com uma programação extensa de atividades esportivas e culturais, incluindo o Festival de Atletismo João do Pulo e a II Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Pindamonhangaba João do Pulo.

Na última segunda-feira, a Prefeitura fez uma solenidade para anunciar a nomeação de João do Pulo como Embaixador de Pindamonhangaba. O vice-presidente da CBAt, o medalhista olímpico Edson Luciano Ribeiro, participou da cerimônia.

Também tramita na Câmara Federal, em Brasília, proposta do Projeto de Lei nº 3958/2023, apresentado em setembro de 2023, que visa inscrever o nome de João Carlos de Oliveira no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. O livro já tem a inscrição de Adhemar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico do salto triplo. Os triplistas Adhemar Ferreira da Silva, Nelson Prudêncio e João do Pulo deram juntos seis medalhas olímpicas ao Brasil.