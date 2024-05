Hansi Flick fala pela primeira vez como técnico do Barcelona: "É uma grande honra e também um sonho"

Nesta quarta-feira, Hansi Flick foi anunciado oficialmente como novo técnico do Barcelona. O alemão falou pela primeira vez como treinador do clube catalão e se mostrou animado.

"Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os envolvidos (em sua chegada ao time). É uma grande honra e também um sonho assinar contrato como treinador do Barcelona", disse em vídeo publicado nas redes sociais da equipe.

O comandante, que substitui Xavi, demitido na semana passada, comentou suas primeiras impressões na chegada ao time espanhol.

"Quero muito começar a trabalhar neste clube incrível. Desde que cheguei, tenho visto que todos amam este clube e fazem tudo possível para o seu sucesso."

Hansi Flick's first words as the new Barça coach

Além disso, Hansi Flick analisou como seu estilo de jogo e o do Barça se relacionam.

"A filosofia que o clube tem se encaixa muito bem com a minha: posse de bola e futebol ofensivo, são aspectos que eu gosto", afirmou.

O técnico alemão ainda falou sobre a qualidade do elenco, valorizou as categorias de base e traçou os principais objetivos para a próxima temporada.

"O Barça tem uma das melhores equipas juvenis do mundo. Na equipa principal há uma boa mistura entre jogadores experientes e jovens talentosos", analisou Flick. "Acho que temos que trabalhar para podermos melhorar. Este é o nosso trabalho em conjunto com o Deco e o presidente Laporta. Para trabalharmos juntos neste aspecto, temos que nos concentrar nesta tarefa e estou feliz em fazê-lo com essas pessoas."

Por fim, Flick relembrou seus momentos de glória no Bayern de Munique, no qual conquistou a Liga dos Campeões de 2020, um Mundial e dois Campeonatos Alemães, e mandou um recado para os torcedores.

"Ganhei alguns títulos com o Bayern de Munique e gostaria de continuar esse caminho em Barcelona. Podemos alcançar muitas coisas juntos e isso é o mais importante", disse. "Olá, culés, quero muito começar esta jornada com vocês. Seu apoio é muito importante e juntos podemos conquistar muitas coisas com esse time incrível. Visca Barça."

Além do Bayern de Munique, o treinador ainda comandou a seleção alemã, seu último trabalho, mas não obteve o mesmo sucesso que no time clube bávaro e foi demitido após maus resultados. Hoffeinhain e Bammental foram os outros clubes que ele esteve à frente.