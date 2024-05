Grêmio x The Strongest vai passar na Globo? Saiba onde assistir ao vivo

O Grêmio volta a campo hoje (29) contra o The Strongest, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela sexta rodada do Grupo C da Copa Libertadores. ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming) transmitem o jogo ao vivo.

O Tricolor não entra em campo desde que teve seus jogos adiados devido às enchentes no Rio Grande do Sul. A última partida disputada foi pela Copa do Brasil, no empate contra o Operário. Sem poder mandar os jogos em Porto Alegre, os gaúchos escolheram Curitiba para o confronto.

O time comandado por Renato Gaúcho está na lanterna do Grupo C. Apesar disso, depende apenas de suas forças para avançar, já que possui uma partida a menos que Huachipato e Estudiantes.

O The Strongest lidera a chave, com 10 pontos, e está classificado para as oitavas de final. O objetivo é confirmar a liderança da chave. Os bolivianos não perdem há seis jogos.

Grêmio x The Strongest -- Copa Libertadores

Data e hora: 29 de maio, às 19h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)