Grêmio x The Strongest: onde assistir e horário do jogo da Libertadores

O jogo Grêmio x The Strongest, válido pela 6ª rodada do Grupo C da Libertadores, será disputado nesta quarta-feira (29), a partir das 19h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

A ESPN (TV fechada) e o Star+ (streaming) vão transmitir o duelo ao vivo. O Placar UOL também acompanha todos os lances em tempo real.

O Grêmio volta a atuar após um mês afastado dos gramados diante das chuvas no Rio Grande do Sul. A equipe de Renato Gaúcho tem 3 pontos e ocupa a lanterna da chave, mas tem jogos a menos em relação aos adversários. Sem a sua arena em condições, o Tricolor escolheu o Couto Pereira para receber o embate.

Já o The Strongest está classificado às oitavas e busca confirmar a 1ª colocação do grupo. O time comandado por Ismael Rescalvo perdeu apenas uma vez nos últimos dez compromissos da atual temporada.