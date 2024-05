Sul-Americana: Fortaleza bate Trinidense e confirma vaga direta nas oitavas

Nesta quarta-feira (29), na Arena Castelão, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Fortaleze venceu o Sportivo Trinidense (PAR) por 2 a 1.

O que aconteceu

Pochettino e Lucero colocaram o Fortaleza em boa vantagem ainda no primeiro tempo. No apagar das luzes, Tomas Rayer descontou para os paraguaios.

O Leão do Pici terminou a fase de grupos como líder do Grupo D, somando 13 pontos, seguido pelo Boca Juniors, com 11. O Sportivo Trinidense, por sua vez, diante do revés, finalizou sua participação no torneio na lanterna com apenas três unidades.

Neste domingo (2), o Fortaleza volta aos gramados para encarar o Sport, no Castelão, às 18h30 (de Brasília). A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o Sportivo Trinidense, um dia antes, às 16h, recebe o Guarani-PAR, pelo Campeonato Paraguaio.

Como foi o jogo

Os mandantes inauguraram o marcador aos 20 minutos da primeira etapa. O goleiro da equipe paraguaia, Quiñonez, saiu jogando completamente errado e a bola sobrou nos pés de Pochettino, que, de primeira, emendou um voleio, de fora da área, para o fundo do gol.

O segundo do Fortaleza também saiu na etapa inicial. Aos 42 minutos, Lucero tabelou com Bruno Pacheco e recebeu de volta dentro da grande área. O atacante tocou de cavadinha na saída do goleiro para estufar as redes.

Nos acréscimos, aos 48 minutos da etapa complementar, o Sportivo Trinidense descontou. Tomas Rayer balançou as redes do Fortaleza, mas não foi o suficiente para uma remontada.