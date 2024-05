Paysandu volta a golear o Vila Nova e é campeão da Copa Verde

Nesta quarta-feira (29), o Paysandu sagrou-se campeão da Copa Verde ao bater por 4 a 0 o Vila Nova, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia.

O que aconteceu

Nicolas e João Vieira deram a vantagem para o Papão no primeiro tempo; Vinícius Leite e Edinho — com um golaço — transformaram o placar em goleada na segunda etapa.

O clube paraense se sagrou campeão com o placar agregado de 10 a 0. No primeiro jogo, em Belém, a equipe bicolor havia vencido por 6 a 0.

Esta foi a quarta vez que o Paysandu conquistou a Copa Verde. Antes, havia vencido em 2016, 2018 e 2022.

O Vila Nova, por sua vez, já chegou a três finais, mas nunca conquistou a competição. O time goiano também foi vice em 2021 e 2022.

O Paysandu volta aos gramados na próxima terça-feira (04), às 21h30 (de Brasília), para encarar o América-MG, no Estádio da Curuzu, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Já o Vila Nova, no domingo, às 16h, também pela Série B, visita a Chapecoense na Arena Condá, em Santa Catarina.

Como foi o jogo

O Paysandu inaugurou o marcador logo aos dois minutos do primeiro tempo. A equipe começou indo para o ataque e conseguiu balançar as redes do Vila Nova com Nicolas.

O segundo dos visitantes saiu aos 40 minutos, ainda da primeira etapa. Dentro da grande área, Nicolas tocou para João Vieira que, de perna direita, bateu no cantinho de Hugo.

A ampla vantagem do Papão aumentou aos 27 minutos da etapa complementar. Após bela jogada pela direita, Vinicius Leite recebeu e, livre de marcação, com o goleiro fora da meta, completou para o fundo do gol.

Para fechar a goleada em 4 a 0 e o agregado em 10 a 0, o Paysandu marcou um golaço. Edinho recebeu lançamento longo e avançou para ficar sozinho contra o goleiro. Assim, o jogador chapelou o goleiro Hugo, e, com o gol aberto, cravou mais um tento para os visitantes.