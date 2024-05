Flamengo confirma lesão muscular do lateral esquerdo Ayrton Lucas

O técnico Tite recebeu uma péssima notícia na tarde desta quarta-feira (29). Após realizar exames, o lateral esquerdo Ayrton Lucas teve constatada uma lesão no músculo posterior na coxa esquerda e, com isso, se tornou desfalque no Flamengo.

De acordo com a nota oficial do Rubro-Negro carioca, o defensor já iniciou tratamento no departamento médico do Ninho do Urubu. O clube, porém, não informou o grau do problema e nem o prazo de recuperação do jogador.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Ayrton Lucas realizou exames nesta quarta-feira (29). O diagnóstico foi de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O lateral já está em tratamento no DM do CT Ninho do Urubu", publicou a equipe nas redes sociais.

Ayrton Lucas se machucou na vitória rubro-negra de 3 a 0 sobre o Millonarios-COL, na noite da última terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Apesar da lesão do atleta, o Flamengo conseguiu a classificação às oitavas de final ao terminar em segundo no Grupo E.

O lateral esquerdo sentiu o problema na coxa ainda na primeira etapa do confronto, aos 40 minutos de jogo. Ele precisou deixar o gramado e foi substituído pelo uruguaio Matías Viña.

A lesão de Ayrton Lucas aparece em um momento inoportuno da temporada. Com a Copa América se aproximando, Viña pode ser convocado por Marcelo Bielsa para integrar o elenco que disputará a competição. Com isso, o Rubro-Negro carioca poderia ficar sem duas peças importantes na posição.

Com Ayrton Lucas fora devido à lesão, o Flamengo volta a campo neste domingo. A equipe de Tite visita o Vasco no clássico carioca a partir das 16h (de Brasília), em São Januário, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.