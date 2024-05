Final da NBA terá transmissão da Band com narração de Rômulo Mendonça

A final da temporada 2023/24 da NBA contará com transmissão em TV aberta.

O que aconteceu

A decisão da NBA será exibida pela Band. A emissora de TV fechou assinatura com o Prime Video, streaming que detém direitos de transmissão da liga de basquete.

Rômulo Mendonça, narrador do Prime Video, comandará as transmissões. O comentarista Ricardo Bulgarelli e a repórter Alana Ambrósio, ambos da plataforma de streaming, também participarão da exibição em TV aberta. Eduardo Barão, jornalista da Band, contribuirá diretamente dos Estados Unidos.

A Band transmitiu as últimas cinco finais da NBA. A emissora paulistana exibiu somente a grande decisão do principal torneio de basquete do mundo em 2019, e partidas por outras fases do torneio nos quatro anos seguintes. Na atual temporada, o canal ainda não passou jogos.

A final da NBA terá transmissão exclusiva da ESPN na TV fechada. As partidas também serão exibidas no Star+, streaming do grupo Disney.

A decisão começará em 6 de junho, no TD Garden, em Boston. As outras partidas já confirmadas acontecerão nos dias 9, 12 e 14. Se necessários, os jogos 5, 6 e 7 ocorrerão nos dias 17, 20 e 23, respectivamente.

Já se sabe que o Boston Celtics participará da final da NBA. O maior campeão da liga — empatado com o Los Angeles Lakers — conquistou o Leste após varrer o Indiana Pacers na final de conferência. No Oeste, o Dallas Mavericks tem vantagem de 3 a 1 sobre o Minnesota Timberwolves e só precisa de mais uma vitória para garantir vaga na decisão.