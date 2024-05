Ex-Flamengo e campeão pelo Al-Hilal, Jorge Jesus é eleito o melhor treinador do Campeonato Saudita

Nesta quarta-feira, o treinador Jorge Jesus foi eleito o melhor treinador da temporada 2023/2024 do Campeonato Saudita. O ex-Flamengo foi responsável por comandar a equipe campeã nacional com três rodadas de antecedência e quebrou diversos recordes.

O Al-Hilal terminou a competição invicto (31 vitórias e três empates em 34 partidas) com 96 pontos, 14 à frente do vice-líder Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo.

Sob o comando do técnico português, o time bateu o recorde de vitórias consecutivas na história do futebol mundial ao conseguir emplacar 34, somando todas as competições, e entrou no Guinness World Records após superar o clube galês The News Saints, que atingiu 27 triunfos em sequência na temporada 2016/2017.

Al Hilal's Jorge Jesus is named #RoshnSaudiLeague Coach of the Season! ???#yallaRSL ? Roshn Saudi League (@SPL_EN) May 29, 2024

Por meio desta memorável campanha, Al Hilal também se tornou o primeiro clube da história do torneio a passar a marca dos 100 gols (com 101) e atingiu a maior pontuação já registrada na competição, com 96 pontos.

Jorge Jesus já havia sido eleito, por cinco vezes seguidas, o melhor treinador do mês do campeonato nacional (a liga teve uma pausa em janeiro para a Copa Asiática de Seleções e a Copa das Nações Africanas). O treinador conquistou o prêmio em outubro, novembro, dezembro, fevereiro e março.

Além da conquista do Campeonato Saudita, o Al-Hilal foi campeão da Supertaça Saudita e busca a tríplice coroa na próxima sexta-feira, às 15h (de Brasília), diante do Al-Nassr, em confronto válido pela final da Copa do Rei Saudita. O duelo ocorre no Estádio King Abdullah Sports City e fecha a temporada de ambas as equipes.