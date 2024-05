Éverson se torna terceiro jogador com mais partidas pelo Atlético-MG na Libertadores

O goleiro Éverson se tornou o terceiro jogador com mais partidas pelo Atlético-MG na Libertadores. O atleta alcançou a marca na goleada do Galo sobre o Caracas, da Venezuela, por 4 a 0, nesta terça-feira, na Arena MRV, pela última rodada da fase de grupos.

Agora, Éverson possui 39 jogos com a camisa do Atlético-MG pela competição. Ele se igualou ao lateral Marcos Rocha e fica atrás apenas do zagueiro Leonardo Silva, com 41 partidas, e do goleiro Victor, líder do ranking com 50 aparições.

Com 39 partidas disputadas, Everson entrou no Top-3 atletas com mais atuações pelo Galo na Libertadores

Desde que chegou ao Atlético-MG, em 2020, Éverson perdeu apenas um jogo válido pela Libertadores. A ausência aconteceu na edição de 2022, quando o goleiro foi substituído por Rafael - hoje no São Paulo - na vitória de 3 a 1 sobre o Independiente Del Valle, do Equador.

Nas participações de 2021 e 2023 do Galo na Libertadores, Éverson esteve em campo em todos os 12 jogos disputados. Na atual edição, ele foi titular em todas as seis partidas da equipe.

O Atlético-MG foi líder do Grupo G com 15 pontos conquistados, classificando-se, assim, para as oitavas de final. Com isso, para se igualar a Leonardo Silva, Éverson precisa jogar as duas partidas do Galo nesta etapa. Se quiser chegar a Victor, ele deve realizar mais uma campanha na fase de grupos da próxima edição.