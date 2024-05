Esquema de António e olho na Seleção: como Yuri Alberto recuperou bom futebol no Corinthians

O atacante Yuri Alberto, definitivamente, retomou o bom futebol no Corinthians. Antes criticado por atuações ruins, o jogador deu a volta por cima e vive fase artilheira nesta temporada.

O camisa 9 mais uma vez balançou as redes na vitória do Timão por 3 a 0 sobre o Racing-URU, na última terça-feira, pela Sul-Americana, na Neo Química Arena. Em entrevista coletiva, ele explicou como o esquema de jogo de António Oliveira o ajudou a recuperar seu nível.

"A equipe e o estilo de jogo do António têm uma característica que explora muito uma qualidade minha, de atacar os espaços. Foi difícil no ano passado, eu apanhei bastante, tive que me adaptar a um novo sistema. Só jogava de costas e ainda tive uma pubalgia, mas agora estou bem", disse Yuri Alberto.

Outra motivação para o atacante foi a Seleção Brasileira. Ele chegou a ser convocado para defender a Amarelinha em 2023, mas, devido à queda de rendimento, perdeu espaço. Agora, ele busca ser lembrado por Dorival Júnior.

"É um grande sonho. Ano passado tive essa oportunidade. Tenho o sonho de voltar e vestir essa Amarelinha de novo, que é meu maior orgulho", afirmou o jogador.

Yuri Alberto crê que a chegada do técnico António Oliveira foi fundamental para o seu crescimento no Corinthians. A partir do momento que o português desembarcou no clube do Parque São Jorge, o camisa 9 deslanchou e já acumula 13 gols marcados em 2024.

O atacante quer manter os bons números para, um dia, ser reconhecido como um ídolo do Timão, assim como Cássio e Paulinho, que se despediram recentemente.

"O António está sendo fundamental na minha evolução. Há tempo estava com um problema no joelho e já conseguia jogar, mas queria 'zerar' para ficar 100%. Teve o jogo contra o Nacional-PAR, ele me levou e disse que eu ia fazer um gol e que íamos voltar felizes com a vitória. Acreditei nele e assim foi. Tenho evoluído demais e quero agradecer a ele e toda comissão por toda a confiança que eles passam para mim", comentou.

"Fico muito feliz com o reconhecimento. Passei momentos bons e ruins aqui. Eu quero ser uma referência dentro dos gramados. Aguentei tudo calado na minha má fase, dei a volta por cima com muito trabalho. Fico feliz com todo esse reconhecimento e creio que um dia posso vir a me tornar um ídolo", finalizou.

O Corinthians de Yuri Alberto agora tem um grande teste pela frente para confirmar a boa fase. Vindo de três vitórias seguidas, a equipe enfrenta o Botafogo, invicto há cinco jogos sob o comando de Artur Jorge. O duelo acontece às 21h (de Brasília) deste sábado, na Neo Química Arena, pela retomada do Campeonato Brasileiro.