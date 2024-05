Emocionado, Paulinho vê fim de ciclo no Corinthians como natural e destaca legado

Após a despedida de Cássio, foi a vez de Paulinho, nesta quarta-feira, dar adeus de forma oficial ao Corinthians. O volante, que atuou na vitória contra o Racing-URU diante da torcida, concedeu entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava.

Emocionado ao falar sobre o Timão, o volante explicou a saída e agradeceu aos funcionários do time de Parque São Jorge.

"Foram muitas noites pensando que chegaria esse momento. Dentro de muitas coisas, é uma despedida de gratidão, palavra que eu coloquei ontem em algumas entrevistas. Eu me sinto privilegiado de ter feito parte de uma história tão bonita dentro desse clube. São ciclos que se encerram e para outros vão se iniciar. Mas, é olhar para trás e pensar: 'Eu dei o meu melhor com essa camisa'", começou.

"Queria agradecer a todos vocês pelo carinho que sempre tiveram comigo e com a minha família, agradecer a todos os funcionários. Tem algumas pessoas aqui dentro do Corinthians que sabem o que eu faço aqui dentro", completou.

Paulinho, por fim, destacou o legado que deixa ao final das suas duas passagens pelo Corinthians e destacou o sentimento de dever cumprido.

"Ontem dei uma entrevista após o jogo e eu não tinha dimensão do que eu fiz dentro desse clube e ainda me questionei: 'Será que eu merecia tudo isso?'Quando a gente está dentro da situação não temos essa dimensão do que representamos para milhares de torcedores", acrescentou.

"Eu deixei um legado, deixei uma história. Eu construí essa história dentro do campo, treinando, jogando, sendo profissional. E aí você sai de cabeça erguida, de que deu tudo pelo clube, com muito amor, lealdade e respeito. Saio com o dever cumprido", finalizou.

Na coletiva, Paulinho recebeu uma camisa emoldurada numa placa com o número do infinito das mãos dos vices-presidentes, Osmar Stabile e Armando Mendonça - o presidente Augusto Melo não compareceu, já que está numa viagem na Inglaterra. Depois, a mulher do jogador, Vivian, juntamente com os filhos, realizaram outra homenagem. Lucas Vieira, torcedor que abraçou o volante no gol contra o Vasco, também prestou respeito.

Com contrato até o fim de junho, o volante não chegou a um acordo com a diretoria para estender o vínculo. Vindo de duas lesões no ligamento do joelho, ela era visto como referência no vestiário, mas não vinha rendendo dentro do campo.

Ídolo do Corinthians, Paulinho disputou 219 jogos, com 40 gols, somando as duas passagens, sendo o momento mais marcante o tento contra o Vasco, nas quartas de finais da Libertadores 2012. Ele, ainda, conquistou quatro títulos: um Mundial (2012), um torneio continental (2012), um Brasileiro (2011) e um Paulistão (2013).