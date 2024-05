Em véspera de despedida, Endrick cita misto de sentimentos e espera Allianz lotado: "Maravilhoso"

O atacante Endrick vive seus últimos momentos no Palmeiras. Nesta quarta-feira, o atacante fez seu último treino pelo Verdão em preparação para o jogo contra o San Lorenzo, pela Libertadores. O duelo que acontece às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque marca a despedida do garoto. O camisa 9 falou sobre sua última semana no clube e espera o estádio lotado.

"Foi uma semana um pouco triste e um pouco feliz, um misto de sentimentos. Eu vou realizar o meu sonho, mas, por outro lado, vou sair do Palmeiras e parar de ver meus companheiros. Eu agradeço muito a Deus por causa da oportunidade. O jogo de amanhã vai ser maravilhoso. Espero que possamos sair vitoriosos e, consequentemente, ficarmos na primeira posição geral, que é o mais importante", disse.

Mais de 34 mil ingressos foram vendidos para essa partida. Já classificado às oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras ainda tem um último objetivo antes de encerrar a fase de grupos: o de garantir a liderança geral nessa fase. Atualmente, o Verdão tem 13 pontos e lidera o Grupo F. No geral, está atrás apenas do Atlético-MG, com 15.

"Vai estar um ambiente maravilhoso com o Allianz Parque lotado. A gente precisa da ajuda da torcida para poder ganhar e ficar no primeiro geral porque isso é muito importante para todos nós. E, cara, vai ser uma despedida muito boa. E é isso, vamos esperar amanhã para ver o que vai dar. Foi muito bom treinar com meus companheiros. Agora é se concentrar para o jogo de amanhã que é o mais importante", declarou Endrick.

"Será um jogo bom, contra uma equipe boa também. Foi o nosso primeiro jogo da Libertadores e nós empatamos. Eu creio que vai ser um jogo bom na nossa casa e o objetivo é ganhar para ficar no primeiro lugar geral", finalizou.

Endrick se apresenta à Seleção Brasileira no dia 3 de junho. O atacante foi convocado por Dorival Júnior para disputa dos amistosos contra México e Estados Unidos, e para a Copa América. Depois de servir a Seleção, o atacante se junta ao seu novo clube: o Real Madrid.