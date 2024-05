Em semana de despedida, Endrick relembra estreia na base e compara relação com o Palmeiras a casamento

Quis o destino que justamente na semana em que faz seu último jogo com a camisa do Palmeiras, Endrick consiga reviver a data de estreia pelas categorias de base do clube, quando estava servindo o sub-11. Aos 17 anos e negociado com o Real Madrid, Endrick faz seu último jogo pelo Verdão nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), diante do San Lorenzo-ARG, no Allianz Parque, pela Libertadores.

O atacante comemorou sete anos de sua estreia com a camisa palmeirense na última terça-feira. Endrick fez seu primeiro jogo pelo Verdão no dia 28 de maio de 2017, na vitória por 6 a 1 sobre o Guarani, pelo Campeonato Paulista da categoria. De quebra, ainda marcou seu primeiro gol, em duelo disputado na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

"Parece muito tempo, mas às vezes parece pouco tempo também, para o torcedor, porque na base eles não acompanham sempre, e os garotos chegam e saem todo ano, mas para mim é praticamente a minha vida. Desde quando me vi como jogador pela primeira vez, sempre fui jogador do Palmeiras. É como um casamento, e tem que comemorar todo ano mesmo", disse Endrick.

A súmula oficial, fornecida pelo Palmeiras, aponta que a partida aconteceu na manhã de um domingo. Endrick, vestindo a camisa 11, abriu o placar do jogo. Completaram o marcador o lateral-esquerdo Pedro Almeida e o atacante Luighi, com dois gols cada, e o zagueiro Nickollas Silva. Posteriormente, as Crias da Academia faturaram o título da categoria, em novembro, vencendo o Santos na final, por 1 a 0, no Allianz Parque. Endrick anotou o gol decisivo, vestindo a camisa 8 do Verdão.

Dos atletas relacionados e que hoje estão no time profissional, aparecem o meia Luis Guilherme, trajando a camisa 10, e o zagueiro Vitor Reis, que apesar ainda pertencer ao sub-20, realiza treinos com a equipe principal. Já o camisa 9 e capitão daquele jogo era o atacante Luighi Hanri, que também é visto como uma das grandes promessas do clube.

Súmula do jogo de estreia de Endrick pelo sub-11 do Palmeiras (Foto: Divulgação)

De acordo com dados oficiais do Palmeiras, Endrick chegou ao clube em janeiro de 2017 com apenas 10 anos de idade. Apesar de jovem, o garoto logo se destacou pela qualidade técnica e facilidade em fazer gols, conquistando dois títulos importantes pelo sub-11: Campeonato Paulista e Bellmare Cup (Japão).

Nos anos seguintes, ele seguiu sendo destaque em outras categorias e voltou a erguer troféus, casos do Campeonato Brasileiro sub-20 e Copa do Brasil sub-17 (2022); Paulistas sub-13, sub-15 (duas vezes) e sub-20; Nike Premier Cup sub-15; Mito HollyHock Cup sub-13 (Japão); Taça Brasil de Campo Bom sub-13; Copa Ouro sub-13 e Copa São Ludgero sub-13, além do Torneio de Montaigu sub-17 pela Seleção Brasileira.

Ainda na base, quando tinha apenas 15 anos de idade, Endrick passou a ser conhecido mundialmente após ser um dos principais nomes do Palmeiras na conquista inédita da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2022. Ele foi o artilheiro da competição com seis gols em sete jogos. O garoto possui 121 partidas e 86 gols pelas categorias de base do Verdão, incluindo duelos por sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20.

Já pelo profissional, Endrick estreou em outubro de 2022 e conquistou dois Campeonatos Paulistas (2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Supercopa do Brasil (2023). São 81 jogos e 21 gols marcados.