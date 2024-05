Em retomada ao futebol, Grêmio goleia o The Strongest e vence segunda na Libertadores

Após quase um mês, o Grêmio voltou a entrar em campo nesta quarta-feira, contra o The Strongest, da Bolívia, no Couto Pereira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com gols de Diego Costa, João Pedro, Galdino e Gustavo Nunes, o Tricolor goleou os bolivianos por 4 a 0.

Com a vitória, o Grêmio saltou da lanterna para a segunda colocação do Grupo C, já que Estudiantes, da Argentina, e Huachipato, do Chile, empataram. O Tricolor possui seis pontos conquistados. O The Strongest, já classificado às oitavas de final, segue na liderança da chave com 10 pontos.

Na retomada ao futebol, o Grêmio foca agora no duelo contra o RB Bragantino, neste sábado, pelo Brasileirão. Pela Libertadores, a equipe volta a jogar no dia 4, contra o Huachipato, e no dia 8, diante do Estudiantes.

O Grêmio foi superior durante todo o primeiro tempo, criando as melhores oportunidades. Aos 14 minutos, após boa jogada, Diego Costa cruzou para Soteldo, que bateu de voleio para abrir o placar e marcar o primeiro gol do Tricolor Gaúcho após mais de um mês.

Após o gol marcado, o Grêmio seguiu pressionando a equipe boliviana, mas não conseguiu ampliar o marcador no Couto Pereira.

O Grêmio voltou para o segundo tempo com a mesma postura e, logo aos quatro minutos, chegou ao segundo gol. João pedro recebeu de Pepê, cortou para o pés esquerdo e bateu forte no canto do goleiro para ampliar o placar.

Não demorou muito para o terceiro gol sair. Aos 21 minutos, Galdino recuperou a bola no meio de campo, partiu em direção à área e chutou cruzado de pé direito, marcando mais um para o Grêmio na partida.

No final do jogo, aos 44 minutos, o Grêmio chegou ao quarto gol. Gustavo Nunes saiu driblando a defesa adversária e bateu no cantinho, anotando um golaço - o último da partida.