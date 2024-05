Decisivo, John Kennedy celebra vitória e boa campanha do Fluminense na Libertadores

O Fluminense finalizou a fase de grupos da Libertadores com vitória. Os tricolores derrotaram o Alianza-PER, nesta quarta-feira, no Maracanã. O atacante John Kennedy marcou o gol da vitória por 3 a 2 nesta noite. O jogador afirmou que a vitória é importante pensando nos duelos de mata-mata.

"É sempre bom pontuar. Ainda mais na Libertadores, que é muito difícil. É melhor decidir as fases de mata-mata em casa", começou o atacante.

John Kennedy destacou que o foco passa a ser no Campeonato Brasileiro. "Agora é seguir trabalhando. Temos jogos do Campeonato Brasileiro para depois pensar novamente na Libertadores".

O Fluminense tem atualmente a segunda melhor campanha da Fase de grupos. Os tricolores ainda podem ser ultrapassados por Palmeiras e River Plate-ARG, que jogam nesta quinta-feira.

VEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNCEEEEEEEE O FLUMINEEEENNNSE! VIRAAADA TRICOLOR! KENO, MARCELO E JOHN KENNEDY MARCAM E O FLU VENCE O ALIANZA LIMA NO MARACA! pic.twitter.com/tujQeq13jd ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 30, 2024

O Tricolor Carioca volta ais gramados, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), para encarar o Juventude pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no Estádio do Maracanã e o Fluminense precisa vencer para espantar a má fase na competição nacional.