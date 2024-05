Cuesta volta a treinar no campo, e Bahia segue preparação para enfrentar o Atlético-MG

Pela manhã desta quarta-feira, o Bahia seguiu a preparação para enfrentar o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. A novidade foi o zagueiro Victor Cuesta, que começou o dia na academia, mas depois fez um trabalho campo.

Cuesta desfalcou a equipe na partida contra o CRB. Além disso, nas atividades da última terça-feira, ele realizou trabalhos apenas na academia.

As atividades iniciaram às 10h, no campo 2, onde os jogadores realizaram um exercício físico de força, sendo acompanhados pelo preparador físico Danilo Augusto. Em seguida, os atletas foram divididos em três grupos.

???Ajustes defensivos ? finalizações: ? um pouco do treino de hoje na Cidade Tricolor. #BBMP pic.twitter.com/pqJQ3POMBv ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 29, 2024

Os zagueiros e os laterais ficaram sob orientação do comandante Rogério Ceni e do auxiliar Nelson Simões para um treino técnico, contando com jogadas aéreas e movimentação da linha defensiva.

Os meio-campistas ficaram com o auxiliar Leandro Dell e participaram de uma atividade de passe e finalização. Por fim, os atacantes estiveram com Charles Hembert para aprimorarem jogadas laterais e finalizações.

Ainda deu tempo de alguns jogadores treinarem chutes da entrada da área e pênaltis.

A partida entre Atlético-MG e Bahia está marcada para domingo, às 16h (de Brasília), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O palco do duelo será a Arena MRV.

Apesar da eliminação da Copa do Nordeste no último domingo, o Bahia faz grande campanha no Brasileirão e ocupa a segunda colocação, com 13 pontos conquistados. Na semana passada, a equipe também garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.