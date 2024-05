Coudet analisa derrota do Internacional na Sul-Americana: "O ritmo de jogo ainda não temos"

O Internacional retornou aos gramados nesta terça-feira após um mês sem atuar devido às enchentes no Rio Grande do Sul e perdeu de virada para o Belgrano por 2 a 1, na Arena Barueri, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Após a partida, o técnico Eduardo Coudet analisou o jogo em coletiva de imprensa e explicou a derrota.

"Tentamos até o final. Fizemos tudo possível para buscar o empate, mas quando tomamos um gol é porque houve erro. Em dois chutes, 100% de efetividade. Não tivemos a sorte do rival, mas vamos fazer uma análise agora do jogo. Temos que trabalhar e melhorar. O ritmo de jogo ainda não temos. Precisamos estar finos nos últimos metros, no último passe, na definição. Acho que fizemos um primeiro tempo muito bom, com exceção destes minutos que custaram o jogo", relatou.

Com cinco pontos conquistados em quatro jogos, o Colorado ocupa a terceira posição do Grupo C e não tem mais chances de se classificar em primeiro lugar, porém uma vitória já aproxima a equipe do mata-mata. O Belgrado somou 12 pontos e se garantiu na liderança. Enquanto o Delfín está na segunda colocação, com oito. Já o Real Tomayapo, com um, permanece na lanterna.

Eduardo Coudet também falou sobre a dificuldade em se concentrar nas partidas e esquecer da situação no Rio Grande do Sul.

"Para nós, é muito difícil esquecer o que está acontecendo em Porto Alegre. Esquecer de averiguar e de saber o que acontece todos os dias com o clima. Ontem tinha um alerta de ciclone, parece castigo demais. Não é uma desculpa, mas é a situação que estamos vivendo. Sabemos que melhoraremos com os jogos, mas é diferente", afirmou.

O Internacional retorna a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro.