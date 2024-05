Coronado prevê 'sacrifício' para jogar com Garro no Corinthians

Do UOL, em São Paulo

Igor Coronado prevê um "sacrifício" para poder jogar com Rodrigo Garro no time titular do Corinthians.

O que aconteceu

Coronado admite que não é ponta, mas entende que ele ou Garro podem desempenhar a função, assim como foi na vitória por 3 a 0 sobre o Racing-URU.

A ideia é que Coronado e Garro se alternem na posição, com liberdade para se movimentar e confundir a defesa adversária. O desempenho que melhorou nos treinos foi notado na prática diante dos uruguaios.

O técnico António Oliveira vê Igor Coronado melhor fisicamente e agora acredita que a formação com dois meias de origem possa funcionar. Ele é adepto do 4-3-3 e dificilmente muda o esquema.

Coronado e Garro foram dois grandes investimentos do Corinthians para a temporada. A expectativa é que a dupla se entrose e corresponda o dinheiro gasto em campo.

Um jogo ou outro faremos o sacrifício de jogar na ponta, mas estamos aqui para ajudar o Corinthians Igor Coronado