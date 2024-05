Corinthians volta a vencer três jogos seguidos após quase dez meses

O Corinthians venceu o Racing-URU nesta terça-feira por 3 a 0 na Neo Química Arena, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com a vitória, o Timão embalou uma sequência de três triunfos seguidos na atual temporada, algo que não acontecia havia quase dez meses, desde 1º de agosto de 2023.

Naquela ocasião o Corinthians, comandado por Vanderlei Luxemburgo, ganhou três jogos seguidos por três competições diferentes: 2 a 1 contra o São Paulo pela Copa do Brasil, 3 a 1 contra o Vasco pelo Brasileirão e 2 a 1 contra o Newell's Old Boys pela Copa Sul-Americana.

A sequência de três vitórias seguidas na atual temporada foi conquistada pela Sul-Americana e pela Copa do Brasil: 4 a 0 contra o Argentinos Juniors pela Copa Sul-Americana, 2 a 1 contra o América-RN pela Copa do Brasil e 3 a 0 contra o Racing-URU, também pela Sula.

Classificado para as oitavas de final na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o Corinthians foca agora em se recuperar no Campeonato Brasileiro. Com cinco pontos em seis jogos, o Timão está na 16ª colocação na tabela da competição.

O próximo jogo do Corinthians é neste sábado contra o Botafogo, na Neo Química Arena, às 21h (de Brasília), pela 7ª rodada da Série A do Brasileirão.