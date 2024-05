Contra o San Lorenzo, Rony pode alcançar a marca de 250 jogos pelo Palmeiras

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira, contra o San Lorenzo, buscando confirmar a primeira colocação geral da fase de grupos da Libertadores. A partida pode ser ainda mais especial para o atacante Rony, que pode alcançar a marca de 250 jogos pelo Verdão em sua quinta temporada defendendo o clube alviverde.

Nesta temporada, Rony tem cinco gols marcados e três assistências. Seu último tento foi marcado no dia 9 de maio, na goleada por 5 a 0 sobre o Liverpool-URU, no Uruguai, pela Libertadores. Na ocasião, ele encerrou um jejum de 11 jogos sem marcar. Ao todo, o camisa 10 soma 249 jogos e 65 gols marcados.

Atualmente, o camisa 10 tem a maior sequência de partidas pelo Palmeiras, com 25 jogos. O jogador de 29 anos disputou 29 das 30 partidas do Verdão na temporada, sendo 10 como titular e 19 saindo do banco de reservas. Ele ficou de fora apenas do duelo contra o Red Bull Bragantino, no Paulistão, quando Abel poupou alguns de seus jogadores.

Rony chegou ao Palmeiras em 2020 e pelo clube conquistou 11 títulos. São quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), dois Brasileiros (2022 e 2023), Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa (2023).

O Palmeiras já está garantindo nas oitavas de final da Libertadores. Com 13 pontos conquistados, a equipe de Abel Ferreira lidera o Grupo F e busca confirmar a liderança geral. No momento, ocupa o primeiro lugar, superando River Plate e Talleres, no saldo de gols.