Contra Botafogo-SP, Santos busca manter invencibilidade como mandante na Série B

O Santos tem mais um desafio se aproximando em seu calendário. Nesta segunda-feira (03), em compromisso válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Peixe recebe o Botafogo-SP, às 20h (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR).

O elenco do Alvinegro Praiano vai para tal partida com dois objetivos: se manter na ponta da segunda divisão e, com isso, manter a invencibilidade como mandante nesta edição do campeonato.

Apesar do confronto não ser disputado na Vila Belmiro - por opção da diretoria santista -, o Santos jogará como mandante no Estádio do Café. E com esse status, a equipe comandada pelo técnico Fábio Carille ainda não foi derrota na Série B.

Até o momento, o Santos jogou sete partidas pela segunda divisão do Brasileiro: foram quatro fora de casa e três dentro de seus domínios, contando com o apoio da torcida alvinegra.

Jogando como mandante, o Peixe está com 100% de aproveitamento no torneio - são três vitórias nos três jogos disputados. Agora, contra o Botafogo-SP, a equipe busca seguir com tal tônica e conquistar um novo triunfo, mesmo que distante da Baixada Santista.

O Santos goleou o Juventus da Mooca por 5 a 1 em jogo-treino realizado nesta terça-feira, na Vila Belmiro. Os gols do Peixão foram marcados por Rodrigo Ferreira (3), Cazares e Serginho. ???? pic.twitter.com/9lPVENTV1K ? Santos FC (@SantosFC) May 28, 2024

A primeira vitória da temporada na Série B veio logo no primeiro jogo. Na Vila, o Santos não deu sopa para o azar e bateu o Paysandu por 2 a 0, com gols de Pedrinho e Guilherme. Depois, novamente no Alçapão, goleou o Guarani por 4 a 1 graças aos tentos de Guilherme, Pituca, Morelos e Giuliano.

A terceira e última vitória como mandante até aqui também foi uma goleada. Após uma sequência de dois jogos fora de casa, o Alvinegro Praiano retornou à Vila e superou o Brusque por 4 a 0. Patati, Giuliano, Willian Bigode e Morelos balançaram as redes para os donos da casa.

Até aqui, o Peixe disputou sete partidas na Série B, tendo cinco triunfos e duas derrotas. Os dois reveses, inclusive, aconteceram em duelos fora de casa: o primeiro foi para o Amazonas, e o segundo, mais recentemente, no polêmico jogo contra o América-MG no Independência.

A força da torcida também tem sido fundamental para o clube. Dos 12 jogos em que disputou como mandante, com a maioria santista nos estádios, o Santos perdeu apenas um - foi ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista, quando foi superado pelo Novorizontino, na nona rodada, por 2 a 1.

Dessa vez jogando 'em casa' no Paraná, o Santos precisará de todo o apoio para vencer o Botafogo-SP. Os três pontos são importantes para que o time treinado por Carille retome o caminho das vitórias na Série B e, assim, siga na liderança da competição.