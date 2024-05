"Conseguimos minimizar a dor que estão sentindo", diz Renato após vitória

Renato Gaúcho enalteceu a vitória do Grêmio por 4 a 0 sobre o The Strongest, nesta quarta-feira (29), pela Libertadores. Segundo Portaluppi, o triunfo minimizou a dor que os gaúchos sentem em razão das enchentes que atingiram o Estado.

O que aconteceu

Foi o primeiro jogo do Grêmio após a paralisação em razão da tragédia climática no Rio Grande do Sul. O Tricolor atuou no estádio Couto Pereira, do Coritiba, que recebeu mais de 20 mil pessoas.

Ao longo do jogo, cânticos tradicionais da torcida gremista, com instrumentos e faixas, deram um 'clima de casa' ao local da partida.

O Tricolor teve uma ótima atuação e goleou os bolivianos, se aproximando da classificação às oitavas de final da competição continental. Para carimbar passaporte ao mata-mata, basta vencer o Huachipato na próxima semana.

A festa foi maravilhosa, só tenho a agradecer o que os torcedores do Grêmio, os torcedores aqui do Paraná, fizeram. Nos sentimos em casa, parecia a Arena, dado tamanho do abraço que o pessoal nos deu. Dentor de campo, sabíamos que teríamos que buscar a vitória para seguirmos vivos. Não vou cansar de elogiar meu time. Sei que não é muito, mas conseguimos minimizar o sofrimento que nosso povo vem tendo. Por pouco que seja, com uma boa atuação e uma boa vitória, conseguimos minimizar a dor que estão sentindo. Estamos com saudade do nosso Estado, da Arena, mas hoje a torcida deu um show. Sei que não é quase nada perto do que vem sofrendo, mas hoje tínhamos que minimizar a dor deles

O que mais ele disse

Sequência dura. "Precisa de oito a dez jogos para retomar o ritmo normal, é como vir de uma pré-temporada. Mas não é uma pré-temporada de todos os times, é do Grêmio. Estamos muito atrás dos adversários. Eu não gosto muito de me meter neste assunto, mas tentamos de todas as formas minimizar, de uma forma ou de outra, o que vamos passar daqui para frente. A cada três dias temos uma decisão, todos os jogos são decisivos, e os adversários podem jogar sempre com o mesmo time, eu tenho que trocar, senão vou perder jogadores".

Falta de ritmo. "O Grêmio fez uma excelente partida, mas estamos muito atrás ainda. Não vamos tirar por base apenas um jogo, que fizemos muito bem. Mas a falta de ritmo de jogo ficou clara em alguns lances do primeiro tempo, com Diego Costa e o Cristaldo, que perderam a bola por falta de ritmo. Isso é essencial pro jogador. Treinamos todos os dias, o grupo foi muito profissional, apesar das dores deles, mostraram entrega, dedicação, amor a camisa do Grêmio, e jogaram muito. Dei parabéns para eles. Mas estamos muito atrás dos adversários em ritmo de jogo, quem conhece futebol sabe disso".

Falta de apoio de outros clubes. "Não adianta, tem coisas que é nadar contra a maré. É importante falar com o grupo para o pessoal ficar o mais leve possível, para entrarem em campo e desempenharem o futebol deles para buscarmos as vitórias. É bonito todos nos ajudando, mas na hora de gritar, foram muito poucos clubes que gritaram a nosso favor. Não tem outro jeito, somos profissionais, o presidente está aqui para buscar o que é melhor para a gente, gritar, brigar, e quando as coisas são definidas, não tem outro caminho que não cumprir. Somos funcionários, o que é definido, temos que fazer".