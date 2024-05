Com retorno de Japa, Cruzeiro anuncia relacionados para duelo pela Sul-Americana

O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira os atletas relacionados para o confronto contra a Universidad Católica-EQU, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A bola rola nesta quinta-feira a partir das 21h (de Brasília), no Mineirão.

A grande novidade da lista é o retorno do meia Japa, relacionado para um jogo depois de três meses sem jogar. O jogador sofreu com lesões durante o período e virou desfalque no Cruzeiro.

Arthur Gomes, relacionado no último jogo, contra o Unión La Calera-CHI, não foi convocado. Por outro lado, José Cifuentes e Wesley Gasolina voltam a aparecer na lista, entrando nos lugares de Jhosefer e Palacios.

O duelo vale a liderança do Grupo B e, consequentemente, a classificação às oitavas de final da competição. O Cruzeiro ocupa a segunda posição com nove pontos, dois a menos que a Universidad Católica-EQU - líder da chave.

SAIU A LISTA! Nossos atletas estão relacionados para o jogo contra a Universidad Católica.

Veja os relacionados para o duelo

Goleiros: Anderson e Léo Aragão;

Defensores: João Marcelo, Kaiki, Lucas Villalba, Marlon, Neris, Wesley Gasolina, William e Zé Ivaldo;

Meias: Japa, José Cifuentes, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Ramiro e Vitinho;

Atacantes: Álvaro Barreal, Gabriel Veron, João Pedro, Rafael Elias, Rafa Silva e Robert.