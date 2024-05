Com novidades, Fluminense divulga relacionados para duelo contra o Alianza Lima; veja lista

O Fluminense divulgou a lista dos 25 jogadores relacionados pelo técnico Fernando Diniz para o confronto diante do Alianza Lima-PER, válido pela última rodada do Grupo A da Copa Libertadores. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

A lista do Tricolor carioca conta com quatro novidades. Para o duelo, Diniz terá o retorno de três atletas: do zagueiro Marlon, do meia-atacante Marquinhos e do ponta Douglas Costa. O trio se recuperou de lesão e voltou a figurar na convocatória.

Além disso, o meia-atacante Lima também está de volta. O jogador até chegou a ser relacionado para o duelo da Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa, que aconteceu na última quarta-feira, mas acabou cortado da lista final por conta de uma gripe.

? VIM VER O FLU

MEU GRANDE AMOR

GRAÇAS A DEUS SOU TRICOLOR ? É #DiaDeFlu no Maraca! Às 21h30, o Campeão da América entra em campo pela última partida da fase de grupos da @libertadoresbr! VAMOS VENCER, NENSE! ???????????? pic.twitter.com/cl1cZSz5Lj ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 29, 2024

Por outro lado, o zagueiro Manoel e o lateral direito Samuel Xavier seguem fora de combate e não estarão com o grupo para a partida da Libertadores.

Já classificado para as oitavas de final do torneio continental, o Fluminense entra em campo para melhorar sua campanha. Líder do Grupo A com 11 pontos, o Tricolor Carioca vai em busca de mais uma vitória para fechar bem sua participação na primeira fase.

Confira os relacionados do Fluminense para o jogo contra o Alianza Lima:

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes;

Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes; Defensores: Antonio Carlos, Calegari, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Guga, Marlon, Thiago Santos e Marcelo;

Antonio Carlos, Calegari, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Guga, Marlon, Thiago Santos e Marcelo; Meio-campistas: Alexsander, Lima, Martinelli, David Terans, Jhon Arias, Ganso e Renato Augusto;

Alexsander, Lima, Martinelli, David Terans, Jhon Arias, Ganso e Renato Augusto; Atacantes: Cano, Douglas Costa, Isaac, John Kennedy, Kauã Elias, Keno e Marquinhos.