Com direito a homenagens, Vojvoda se tornará o técnico com mais jogos pelo Fortaleza contra o Trinidense

A noite desta quarta-feira será especial para Juan Pablo Vojvoda. No comando do Fortaleza há três anos, o treinador se tornará o técnico com mais jogos oficiais pelo Leão do Pici no duelo contra o Sportivo Trinidense, pela última rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h (de Brasília), na Arena Castelão.

Na noite desta quarta-feira, o treinador argentino irá para seu jogo de número 233 no comando da equipe cearense. Sendo assim, ele ultrapassará Moésio Gomes, ex-jogador e ex-treinador do Fortaleza entre as décadas de 1950 e 1980.

E os preparativos para a festa começaram já na última semana. O Fortaleza organizou uma surpresa que começou na casa de Vojvoda, com uma carona para o técnico. Em três paradas, o clube demonstrou toda gratidão que tem pelo argentino.

O comandante foi levado para a Arena Castelão, onde foi recebido com uma salva de aplausos. Em seguida, foi presenteado com uma camisa com seu nome e com o número 233. Além disso, também recebeu um quadro com uma arte sua e o escrito "o treinador com mais jogos na história do Fortaleza".

"Essa é uma marca boa, importante. Na verdade, eu tenho orgulho e que agradecer a todos. Muito feliz. Mas minha cabeça está sempre no próximo jogo (risos). Estou feliz por ter conseguido isso, mas se você me perguntar o que me faz mais feliz, é o que estou fazendo. É trabalhar e desfrutar o dia a dia", afirmou o técnico em vídeo publicado pelo time nas redes sociais.

Um dia muito especial para o argentino mais amado do Brasil! ? Preparamos uma linda surpresa que começou em sua casa, com uma carona para Vojvoda onde, em três paradas, mostramos toda a nossa gratidão e reconhecimento por todos estes anos de amizade e muito trabalho. ??... pic.twitter.com/ulEo8eNygk ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) May 29, 2024

E os presentes não param por aí. No duelo desta quarta-feira pela Sul-Americana, Vojvoda ganhará ainda mais homenagens e poderá receber todo o carinho da torcida. O clube também estará vendendo copos e baldes de pipoca comemorativos destacando o recorde do argentino.

Vojvoda chegou ao Fortaleza em maio de 2021. Desde então, esteve comandando a equipe na beira do gramado em 232 partidas. Neste período, foram 112 vitórias, 59 empates e 61 derrotas, com um aproveitamento de 57%. Já são 1115 dias vivenciando o dia a dia do Leão do Pici.

Durante seus três anos de Fortaleza, diversos clubes brasileiros já se interessaram pelo técnico. Contudo, o argentino se manteve firme em sua postura e permaneceu no clube cearense, levando a equipe a uma final continental pela primeira vez na história no fim do ano passado, na Sul-Americana.

No comando do Leão do Pici, Vojvoda conquistou quatro títulos até o momento: o tri do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e uma Copa do Nordeste. O treinador ainda tem o segundo trabalho mais longevo da Série A do Brasileirão, atrás apenas de Abel Ferreira, do Palmeiras.