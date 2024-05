CBF divulga tabela do Brasileirão até a 15ª rodada; veja detalhes

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada do Brasileirão até a 15ª rodada. A entidade definiu as datas dos confrontos, além dos locais e horários.

Como os jogos até a nona rodada já estavam marcados, a CBF confirmou a tabela dos confrontos válidos da 10ª a 15ª rodada do Brasileirão. As partidas começam no dia 19 de junho (quarta-feira) e seguem até 8 de julho (segunda-feira).

Apenas os confrontos entre Bahia e Juventude e Fluminense e Internacional, válidos pela 14ª rodada, ainda não tiveram suas datas definidas.

O Brasileirão sofreu uma paralisação há duas semanas por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Com isso, as rodadas sete e oito foram remarcadas pela CBF. O torneio retorna neste fim de semana.

Nota Oficial: Campeonato Brasileiro Série A Saiba mais>> https://t.co/L3tLNlV9t4 pic.twitter.com/bDvok4mGoi ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 22, 2024

Durante o período, o Corinthians tem quatro jogos fora de casa e dois como mandante. Da 10ª a 15ª rodada, o Timão enfrenta Internacional (F), Athletico-PR (F), Cuiabá (C), Palmeiras (F), Vitória (C) e Cruzeiro (F).

Além do clássico contra o Corinthians, em casa, o Palmeiras também joga três partidas como mandante e duas como visitante. O Verdão tem pela frente os confrontos contra RB Bragantino (C), Juventude (C), Fortaleza (F), Corinthians (C), Grêmio (F) e Bahia (C).

Assim como o Palmeiras, o São Paulo joga, no período, quatro vez em casa e duas fora. O Tricolor encara Cuiabá (C), Vasco (F), Criciúma (C), Bahia (C), Athletico-PR (F) e RB Bragantino (C).

Veja as datas das rodada