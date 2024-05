Bia Haddad marca presença no Morumbis após eliminação em Roland Garros

Bia Haddad Maia marcou presença no Morumbis nesta quarta-feira para acompanhar o duelo entre São Paulo e Talleres, pela última rodada da primeira fase da Copa Libertadores e que vale a liderança do Grupo B da competição.

Eliminada precocemente na primeira rodada de Roland Garros, por 2 sets a 1, de virada, na última segunda-feira para a italiana Elisabetta Cocciaretto, a tenista brasileira decidiu retornar ao seu País rapidamente e aproveitou para acompanhar o seu time de coração.

Essa não é a primeira vez que Bia Haddad Maia vai ao Morumbis assistir a um jogo do São Paulo. Sempre que a sua concorrida agenda permite, a tenista número 14 do mundo está presente nas partidas do Tricolor, dando o seu apoio ao time.