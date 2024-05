Barcelona e Sevilla avaliam investida por Rafael Venâncio, do Corinthians

Barcelona e Sevilla monitoram de perto o zagueiro Rafael Venâncio, de 17 anos, do sub-20 do Corinthians.

O que aconteceu

As equipes fizeram contatos e avaliam avançar no interesse na janela de transferências no meio do ano. O empresário do defensor esteve na Espanha nos últimos dias para ouvir os clubes.

A ideia de Barça e Sevilla é contar com o jovem por empréstimo, inicialmente para equipe B. O Corinthians, porém, ainda não tem uma posição sobre o futuro do jogador e aguarda contatos oficiais para avaliar.

Clubes de Portugal também estão interessados em Rafael Venâncio. A expectativa é de que as equipes, cujo nomes são mantidos em sigilo, abram conversas nos próximos dias para entender condições.

Nesta temporada, Rafael Venâncio foi promovido ao time sub-20 do Corinthians e tem ganhado chances como titular. Ele chegou a ser relacionado para dois jogos do Timão no profissional pelo Paulistão, mas acabou não entrando.

O contrato do zagueiro com o Corinthians vai até junho de 2026. A multa do atleta para clubes brasileiros é de R$ 12 milhões, já para o exterior é de 30 milhões de euros (cerca de R$ 159 milhões).