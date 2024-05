Athletico-PR x Sportivo Ameliano: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

O Athletico-PR volta a campo pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira. A equipe paranaense encara o Sportivo Ameliano-PAR, às 19h (de Brasília), na Ligga Arena, pela última rodada do Grupo E da competição continental.

Onde assistir: O duelo terá transmissão do canal pago ESPN e da plataforma de streaming Star+.

Os donos da casa buscam uma vitória diante da torcida para confirmar a primeira colocação do grupo E. O Athletico-PR vem de tropeço em casa para o Danubio-URU na rodada passada.

O técnico Cuca teve tempo para trabalhar com o elenco. Assim, o Furacão deve ir com força máxima para a partida.

?? Tudo pronto para o reinício dos nossos jogos! Último treino para a partida contra o Sportivo Ameliano foi hoje pela manhã. ?? https://t.co/kcvKRXl95j ? José Tramontin/athletico.com.br #Athletico #Sudamericana pic.twitter.com/1YHdpwnfXv ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 29, 2024

Do outro lado, o Sportivo Ameliano precisa do empate para confirmar o avanço. No entanto, se vencer, os paraguaios terminam na ponta da chave.

Por outro lado, uma derrota coloca a classificação em risco. Isso porque o Danubio pode ultrapassar os paraguaios.

Para isso, os uruguaios precisam vencer por dois ou mais gols de diferença o já eliminado Rayo Zuliano-VEN, em Montevidéu.

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR X SPORTIVO AMELIANO

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)



Data: 30 de maio de 2024, quinta-feira



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: Leandro Rey (ARG)



Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Gisella Trucco (ARG)



VAR: Francisco Gilabert (CHI)

ATHLETICO-PR: Bento; Léo Godoy, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Fernandinho, Erick e Zapelli; Canobbio, Cuello e Pablo.



Técnico: Cuca

SPORTIVO AMELIANO: Rossi, Julio González, Báez, Gutiérrez e Paredes; Luís Martinez, Óscar Romero, Samudio e Contrera; Vaduz e Bareiro



Técnico: Pedro Sarabia