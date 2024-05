Artur Jorge elogia campanha do Botafogo na Libertadores após empate com Junior Barranquilla

Nesta terça-feira, o Botafogo empatou com o Junior Barranquilla em 0 a 0, na Colômbia, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores e classificou às oitavas de final na segunda posição da chave D. O técnico Artur Jorge concedeu coletiva de imprensa após a partida e elogiou a campanha feita pela equipe.

"É para os nossos torcedores que eu mais falo e me preocupo em passar a mensagem porque eles fazem parte desta família Botafogo. Quero que estejam orgulhosos daquilo que foi a campanha que fizemos nessa fase de grupos. O trabalho que fizemos e que os jogadores mostraram em cada um dos jogos. A forma como conseguimos a classificação, não dependendo desse jogo, e hoje vimos aqui uma equipe de bravos atletas lutarem pela vitória até o último minuto. Fomos dominadores durante cerca de 70 minutos e depois, faça o contexto, ficamos mais condicionados para ir em busca dessa vitória, que era nosso principal objetivo aqui hoje", afirmou.

O Glorioso teve um início preocupante na fase de grupos, com duas derrotas. Porém, se recuperou na competição e se classificou com antecedência após três vitórias seguidas. Apesar disso, perdeu a chance de avançar às oitavas em primeiro da Chave D. O clube carioca terminou com 10 pontos, empatado com o Junior Barranquilla, mas ficou em segundo por conta do saldo de gols.

Fim de jogo: Júnior Barranquilla 0 x 0 Botafogo. ???? ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/GoznfMblGX ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 28, 2024

Além disso, Artur Jorge também explicou a escolha de um time alternativo para a partida e falou sobre a expulsão do meia Diego Hernández, aos 16 minutos do segundo tempo.

"É uma escolha da equipe segura, uma equipe que garante rendimento e a prova foi o que fizemos. É um sinal muito claro de que todos têm que estar prontos para jogar, todos os jogadores fazem parte desse elenco, todos têm a oportunidade de jogar. Não podemos nunca baixar a guarda. Hoje tivemos uma equipe que, mesmo com algumas alterações, teve um comportamento de grande nível. Só não resulta no pleno porque não vencemos, que era aquilo que nós queríamos, e obviamente que a expulsão condicionou muito a estratégia do jogo para a parte final. Ficamos menos fortes, mas tivemos capacidade de chegar ao gol adversário. Hoje tivemos uma equipe extremamente determinada, por isso estou muito satisfeito com o desempenho. São dez pontos conquistados, não nos deu o primeiro lugar, mas deu a classificação, que era o principal objetivo. Vamos ver o sorteio para ver se o primeiro lugar fará diferença ou não", disse.

Agora, o Botafogo aguarda o sorteio da Conmebol para conhecer seu adversário na próxima fase. O duelo das oitavas de final será contra algum primeiro colocado dos oito grupos do torneio.

O Fogão retorna a campo neste sábado, às 21h (de Brasília), diante do Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.