Arrascaeta deveria ir para o banco do Flamengo. Lorran está voando, diz RMP

Arrascaeta está muito mal e deveria ir para o banco do Flamengo, afirmou Renato Mauricio Prado, no Fim de Papo. Para RMP, o jovem Lorran está "voando" e deveria ser hoje o titular da posição.

'Arrascaeta está muito mal': "Os jogadores de 2019 acabaram. Tem quatro ainda no elenco: o Gabigol, o Bruno Hernrique, o Arrascaeta, que está muito mal, e o Gerson, que ontem jogou bem. Mas é o único dos remanescentes de 2019 que está jogando bem agora, porque também já esteve mal quando foi mal escalado pelo Tite como segundo volante. Então, é outro Flamengo e a tendência é que seja um Flamengo muito mais frio do que o de 2019".

'Lorran está voando e pedindo passagem': "O Arrascaeta, que é um dos símbolos dessa era, está muito mal e deveria ser tirado do time e botar para jogar o Lorran, que é quem vai ter que jogar a Copa América. O menino está voando, está pedindo passagem, o Lorran pode ser um jogador que incendeie esse time do Flamengo. O Arrascaeta não vai mais incendiar, o Bruno Henrique não vai mais incendiar e o Gabigol se autoimolou feito um monge budista ao colocar a camisa do Corinthians. Realmente, é outro Flamengo, o malvadão atualmente é mauzinho".

