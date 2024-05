Classificado na Libertadores, Fla inicia preparação com foco no Vasco

Nesta quarta-feira (29), o Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, depois de se classificar às oitavas de finais da Libertadores. O Rubro-Negro garantiu a classificação ao vencer o Millonarios, da Colômbia, por 3 a 0.

O que aconteceu

O elenco do Flamengo passa a se preparar para o clássico contra o Vasco, neste domingo, no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão. A equipe carioca, assim como as demais, volta a entrar em campo pela competição após a CBF adiar todas as partidas por conta da tragédia no Rio Grande do Sul.

O volante Erick Pulgar, que entrou no segundo tempo contra o Millonarios, trabalhou com bola. Recuperado de uma lesão, ele pode ser titular diante do Vasco. Fabrício Bruno, praticamente acertado com o West Ham, da Inglaterra, também participou do treinamento.

Machucado, o lateral esquerdo Ayrton Lucas desfalca o Flamengo no clássico. Ele se lesionou durante a vitória sobre o Millonarios e teve constatada nesta quarta uma contusão no músculo posterior na coxa esquerda.

Diante do Vasco, o Flamengo busca vencer o quinto jogo consecutivo. O Rubro-Negro perdeu pela última vez no dia 7 de maio — 1 a 0, diante do Palestino (CHL). Desde então, foram quatro triunfos e nenhum gol sofrido, contra Corinthians (2 a 0), Bolívar (BOL) (4 a 0), Amazonas FC (1 a 0) e Millonarios (COL) (3 a 0).