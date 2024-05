Após saídas, António pede permanência de Fagner e indica que pode usar Moscardo no Corinthians

O técnico António Oliveira viu, nos últimos dias, dois dos principais líderes da equipe se despedirem do Corinthians: Cássio e Paulinho. O treinador, porém, espera que as saídas parem por aí.

Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Racing-URU na última terça-feira, pela Sul-Americana, na Neo Química Arena, o treinador falou sobre novas lideranças do elenco e pediu a permanência de Fagner. De acordo com o técnico português, o ala, que tem contrato apenas até o fim do ano, está entre os três melhores da posição no país.

"Todos nós gostávamos muito do Cássio, mesma situação com o Paulo. As novas lideranças emergem. Como eu falei, elas não são impostas. Esse grupo não tem essa dificuldade, é um plantel de gente que gosta de aprender uns com os outros. Agora, sem Cássio e Paulinho, quero que preservem o Fagner. Ouço muito, mas é uma pessoa extraordinária, que se entrega de corpo e alma. Na minha opinião é top 3 do Brasil na posição. É um ídolo do clube por tudo o que já viveu e pelo respeito que tem do grupo", avaliou o comandante.

Além de Fagner, António Oliveira tem planos para outro jogador: o volante Gabriel Moscardo. Emprestado pelo PSG, o jovem se recuperou de uma cirurgia e está à disposição do treinador.

O português indicou que pretende dar oportunidades ao jogador. Em uma entrevista recente, o presidente do Timão, Augusto Melo, disse que a decisão de utilizar ou não o garoto está nas mãos de António.

"Se houver a possibilidade, quero sim utilizar o Moscardo", disse brevemente o treinador em coletiva de imprensa na Neo Química Arena.

António, contudo, tem pouco tempo para levar Moscardo a campo no Corinthians. Após comprá-lo do clube paulista, o PSG emprestou o atleta de 18 anos ao time de Parque São Jorge até o final de junho. Ele foi vendido em janeiro por 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões, na cotação da época), além de 2 milhões (R$ 10,7 milhões) em bônus.

Moscardo também pode ganhar espaço com a ausência de Paulinho. O veterano era tido como uma opção a ausência de Raniele, assim como Fausto Vera, mas não chegou a um acordo de renovação e se despediu do Corinthians.