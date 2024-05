Após derrota, Internacional treina e inicia preparação para enfrentar o Cuiabá

O Internacional voltou aos trabalhos nesta quarta-feira, em Itu, após perder para o Belgrano, da Argentina, por 2 a 1, pela Sul-Americana, na quarta. O Colorado iniciou a preparação para enfrentar o Cuiabá, neste sábado, pela sétima rodada do Brasileirão. A bola rola na Arena Pantanal a partir das 18h30 (de Brasília).

Os jogadores que não iniciaram o confronto contra o Belgrano participaram de atividades com bola no gramado. Em vídeo divulgado pelo Inter, os atletas apareceram realizando trabalho de posse de bola.

Jogadores que não iniciaram o duelo de ontem realizam trabalho com bola no gramado. ?? ?? No sábado jogamos contra o Cuiabá pelo @Brasileirao. pic.twitter.com/A0Y0juuDqX ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 29, 2024

A derrota para o Belgrano marcou o retorno do Internacional aos gramados. Devido à tragédia no Rio Grande do Sul, o Colorado ficou sem atuar por um mês, voltando a treinar no último dia 14.

Após retornar na Sul-Americana, o Inter retoma o calendário no Campeonato Brasileiro. A competição, que parou na sexta rodada, volta neste fim de semana com todas as equipes entrando em campo.

O Internacional possui apenas quatro jogos disputados pelo Brasileirão, ocupando a 10ª posição na tabela com sete pontos conquistados.