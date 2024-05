Após brincadeira com cadarços, Neymar "se vinga" de Renan Lodi

Nesta quarta-feira, Neymar e Renan Lodi, que atuam pelo Al-Hilal, viralizaram nas redes sociais após postarem em seus perfis uma "brincadeira" que saiu cara demais.

Lodi foi fotografado no vestiário enquanto amarrava os cadarços do tênis de Neymar, de modo que o camisa 10 da equipe saudita tivesse dificuldade para desfazer o nó.

Após descobrir a pegadinha, Neymar "se vingou" e postou um vídeo em que furava os pneus do carro do lateral brasileiro. O craque ainda escreveu:" Um dia da caça, outro do caçador. Estamos quites".

Em resposta, Renan Lodi retrucou e comentou na postagem: "Temporada que vem é longa, espero ansiosamente pelo teu Rolls Royce!".

Os dois atletas brasileiros atuam pela equipe comandada por Jorge Jesus, mas ainda não conseguiram dividir os gramados. Após romper o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo, Neymar foi cortado, no mês de janeiro, das oito vagas limitadas de estrangeiros para a temporada do futebol saudita. Com isso, o lateral-esquerdo, recém-contratado na época, conseguiu ser inscrito e jogar.

Atualmente, os jogadores que ocupam as oito vagas para estrangeiros são: Bono, Koulibaly, Renan Lodi, Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Michael, Malcom e Mitrovic.

Nesta temporada, o Al-Hilal foi campeão do Campeonato Saudita, da Supertaça da Arábia e busca a tríplice coroa na próxima sexta-feira, às 15h (de Brasília), diante do Al-Nassr, em confronto válido pela final da Copa do Rei Saudita. O duelo ocorre no Estádio King Abdullah Sports City e fecha a temporada de ambas as equipes.