Alison retorna aos gramados em jogo-treino e pode ser opção para o Santos na sequência da temporada

Na manhã da última terça-feira, como forma de preparação para o confronto diante do Botafogo-SP, o elenco do Santos disputou e venceu um jogo-treino contra a Juventus da Mooca. O placar terminou em 5 a 1 para o Peixe, com gols de Rodrigo Ferreira (3x), Cazares e Serginho.

O 'chocolate' para cima do adversário não foi a única boa notícia no clube. Após 11 meses afastado por conta de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, o volante Alison fez seu retorno aos gramados no jogo-treino.

Recuperado do problema no joelho, Alison desponta como opção para o técnico Fábio Carille na sequência da temporada. Dentro de um elenco santista que vem sofrendo constantemente com lesões, o jogador pode vir a ser útil para o treinador.

Mais recentemente, por exemplo, João Schmidt sofreu um entorse no tornozelo direito. O atleta desfalcou o Peixe no confronto diante do América-MG, na última rodada do Brasileirão, e ainda pinta como dúvida para o próximo compromisso do time.

Com Rincón e Patrick oscilando neste início de temporada, Alison pode ganhar minutos na sequência das competições. É improvável que o jogador seja escalado como titular após tanto tempo fora, mas gradualmente pode conquistar seu espaço na equipe, até mesmo, quem sabe, como uma espécie de 12º jogador.

O Santos goleou o Juventus da Mooca por 5 a 1 em jogo-treino realizado nesta terça-feira, na Vila Belmiro. Os gols do Peixão foram marcados por Rodrigo Ferreira (3), Cazares e Serginho. ???? pic.twitter.com/9lPVENTV1K ? Santos FC (@SantosFC) May 28, 2024

Além disso, durante a disputa da Copa América, o Peixe pode ficar sem Rincón. O volante foi pré-convocado pela Venezuela e pode perder pelo menos quatro rodadas da segunda divisão. Neste período, se Alison conseguir se manter saudável, pode ganhar tempo de jogo.

O jogador sofreu a grave lesão no joelho em junho do ano passado. O atleta vinha de uma sequência de três partidas como titular quando se machucou no empate sem gols com o Coritiba, pela décima rodada daquela edição do Brasileirão.

Após avaliação médica, foi constatado um entorse no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do atleta, que precisou passar por cirurgia para corrigir o problema. Foram longos meses de recuperação até que o volante pudesse voltar aos gramados no jogo-treino da última terça-feira.

Agora, fica a cargo de Carille utilizar ou não Alison, que tem contrato com o Alvinegro Praiano até o fim deste ano. Ainda não se sabe se o volante estará à disposição contra o Botafogo-SP, mas se não sofrer com novos problemas, o atleta deve estar preparado para a sequência da temporada.

O Santos enfrenta o Botafogo-SP na próxima segunda-feira (03), às 20h (de Brasília), pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por decisão da diretoria santista, o duelo será no Estádio do Café, em Londrina (PR).

Histórico recorrente

Alison tem sido assombrado por lesões desde sua primeira passagem pelo Santos. Logo em sua estreia no profissional do Peixe, em 2011, o jogador rompeu os ligamentos do joelho direito. Quando esteve perto de retornar, ainda durante seu período de recuperação, voltou a sofrer com o mesmo problema.

Em 2013, sofreu um rompimento ligamentar, novamente no joelho direito. Dois anos depois, teve a terceira lesão diagnosticada nos ligamentos do mesmo joelho. Já em 2016, precisou passar por uma artroscopia no menisco medial, de novo no joelho direito.

Após alguns anos sem problemas no joelho, Alison voltou a se machucar em março de 2022, quando ainda defendia as cores do Al-Hazem, da Arábia Saudita. Na ocasião, o volante utilizou as dependências do CT Rei Pelé para se recuperar.

Após retornar ao Peixe em fevereiro de 2023, o jogador chegou a disputar oito partidas com o clube e, em junho, acabou sofrendo o entorse que o tirou não só do restante da última temporada, mas também do início da atual.