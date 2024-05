Zubeldía nunca perdeu para o Talleres, adversário do São Paulo na Libertadores

O técnico Luis Zubeldía possui um ótimo retrospecto contra o Talleres, adversário do São Paulo nesta quarta-feira, pela Libertadores. Com quatro vitórias e dois empates, o treinador nunca perdeu para a equipe argentina na carreira.

As partidas contra o Talleres ocorreram entre os anos de 2018 e 2021, quando Zubeldía dirigia o Lanús, da Argentina. Nestes jogos, foram 12 gols marcados pelo time do treinador do São Paulo, contra sete da equipe de Córdoba.

A última vez que Zubeldía enfrentou o Talleres foi no dia 25 de outubro de 2021, quando as equipes empataram em 3 a 3 em um jogo frenético válido pelo Campeonato Argentino.

Em sua primeira passagem pelo Lanús, de 2008 a 2010, Zubeldía não enfrentou o Talleres, assim como na época que treinou o Racing (2012 a 2013). Ele também não jogou contra o adversário do São Paulo nos demais clubes em que trabalhou.

Nesta quarta-feira, o técnico argentino tem a chance de ampliar o bom retrospecto diante do Talleres. Além disso, busca dar ao Tricolor a primeira vitória contra a equipe argentina.

O São Paulo entra em campo para conquistar o triunfo e a liderança do Grupo B, que dá a vantagem de decidir em casa o confronto das oitavas de final. Na primeira vez que se enfrentaram, ainda sob o comando de Thiago Carpini, vitória do Talleres por 2 a 1. A bola rola no Morumbis a partir das 21h30 (de Brasília).

Confira todos os seis embates entre Zubeldía e Talleres