West Ham chega a um acordo com o Flamengo por Fabrício Bruno

O West Ham, da Inglaterra, chegou a um acordo com o Flamengo nesta semana pela compra do zagueiro Fabrício Bruno, de 28 anos. O atleta será a primeira contratação do novo técnico do clube, o espanhol Julen Lopetegui, de acordo com o jornal inglês The Guardian.

Os ingleses apontam que o acordo pelo zagueiro é no valor de 15 milhões de libras (cerca de R$99 milhões na cotação atual), sendo 12.5 milhões em definitivo, e 2.5 milhões em bônus.

O Flamengo adquiriu Fabrício Bruno do Bragantino em fevereiro de 2022 por aproximadamente R$15 milhões. Pelo Rubro-Negro foram dois títulos conquistados, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, ambos no mesmo ano de sua contratação.

Fabrício nunca jogou fora do Brasil. O jogador fez sua estreia pela Seleção Brasileira justamente no amistoso contra a Inglaterra, em 23 de março desse ano.